Olhaco wint spannend duel van Cito

Olhaco wint thuis van Cito (archieffoto RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - Met een 3-2 thuiszege op het Zeister Cito zit Olhaco weer op het goede spoor in de Topdivisie. Na de eerste vier, sterk wisselende, sets ging de vijfde set met 15-13 naar de Hoogeveners.

Setstanden: 25-16, 19-25, 22-25, 25-11, 15-13. Olhaco-coach Dennis Luider: "We hebben het onszelf onnodig moeilijk gemaakt. Het was een spannende wedstrijd, maar geen goede. Na een goede eerste set raakten we de kluts kwijt en pas in de vierde set pakten we de draad weer op. In de vijfde set was het stuivertje wisselen en viel het onze kant op."



Olhaco won ook de eerste twee duels in de Topdivisie en verloor vorige week op bezoek bij VoCaSa voor de eerste maal. "Hier hadden we vooraf voor getekend", aldus Luider na de derde zege van zijn ploeg.