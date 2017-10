Politie vindt dood kind in auto bij politiebureau

Het overleden kind werd gevonden in een auto bij het politiebureau (foto: RTV Drenthe/Persbureau Meter) De politie onderzoekt de zaak (foto: RTV Drenthe/Persbureau Meter)

ASSEN - Agenten hebben een overleden kind gevonden in een auto bij het politiebureau aan de Balkengracht in Assen.

De politie deed de ontdekking vanavond. De bestuurder van de auto is aangehouden.



De automobilist wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van het kind. De politie is inmiddels een onderzoek gestart.



Zaterdagavond kwam een man bij het bureau aan de Balkengracht. Hij zocht contact met de agenten die daar op dat moment aan het werk waren.



Ze gingen met hem in gesprek en liepen met hem mee naar zijn auto. In het voertuig werd vervolgens een overleden kind gevonden. De man is direct aangehouden en ingesloten. De identiteit van het kind en de doodsoorzaak worden onderzocht.