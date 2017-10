Zoekend Hurry-Up buigt weer in Zwartemeer

Hurry-Up opnieuw onderuit in eigen huis (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

HANDBAL - Hurry-Up heeft voor de tweede keer op rij een thuisduel in de BENE-League verloren. In Zwartemeer, vorig seizoen vruchtbare bodem voor Drents puntwinst, ging Bevo met de zege aan de haal: 23-26.

Net als tegen Callant Tongeren hadden schutters Huesmann en Suelmann moeite met het vinden van het net. Bij 3-9 greep coach Martin Vlijm resoluut naar de kaart voor de time-out. Voornamelijk in de snelle tegenaanval deden de gasten uit Noord-Limburg, onder de vleugels van de teruggekeerde Dario Polman, Hurry-Up pijn.



Kantelpunt

In het vervolg nam Vaidas Trainavicius zijn ploeg bij de hand. Van afstand én met sterke assists op Sjoerd Boonstra was de Litouwer verantwoordelijk voor de inhaalrace van de Zwartemeerders. Bij 11-12 liet Hurry-Up de kans op de gelijkmaker liggen.



Na de pauze (11-14) maakten beide teams veel fouten. Bij 19-21 kantelde het duel de verkeerde kant op voor de thuisploeg. Opponent Robin Jansen deed Hurry-Up vanaf de linkeropbouwpositie pijn. Alleen de ingevallen doelman Sven Hemmes en Tommie Falke konden Bevo bijbenen.



Visé

Zo blijft Hurry-Up steken op vier punten uit zes duels in de BENE-League. Alleen tegen puntloze ploegen Sasja en Quintus wist het keurkorps van Vlijm te winnen. Volgende week reizen de oranjehemden af naar Wallonië, waar het lastige Visé wacht.



Spek en bonen

Hurry-Up-coach Martin Vlijm: "Dit is het resultaat van bijna anderhalf jaar met maximaal tien man trainen. Zolang dat niet verandert doen we voor spek en bonen mee."