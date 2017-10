De Vries en De Vries succesvol in Deventer

Elma de Vries wordt derde en plaatst zich voor de NK Afstanden (archieffoto RTV Drenthe)

SCHAATSEN - Linda de Vries uit Smilde heeft in Deventer de 1500 meter van de IJssel Cup gewonnen. Ze finishte in een tijd van 2.00.80, wat een baanrecord was. Elma de Vries uit Meppel werd derde (2.03.01) en plaatst zich daarmee voor het NK Afstanden, dat eind oktober verreden wordt. Linda de Vries had zich hier al voor geplaatst.

Imke Vormeer uit Meppel werd twaalfde in Deventer.



Born ook naar NK Afstanden

Joost Born uit Schipborg werd achtste op de 500 meter (36,17), die werd gewonnen door Kai Verbij (35,33). Daarmee plaatste ook Born zich voor de NK Afstanden.



Zondag is de tweede dag van de IJssel Cup.