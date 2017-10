Dekker stoomt door in Göttingen

Jan Dekker beleeft een heerlijke week (archieffoto)

DARTS - Door een 6-1 zege op de Engelsman Mervyn King heeft Jan Dekker zich geplaatst voor de derde ronde van het European Tour-toernooi in het Duitse Göttingen. De Emmenaar, die 98 gemiddeld gooide, treedt zondag op de finaledag aan tegen de Australiër Simon Whitlock.

Door deze overwinning is Dekker zeker van het EK, dat eind oktober in het Belgische Hasselt gehouden wordt. Dekker versloeg in de eerste ronde zijn landgenoot Christian Kist en daarmee verwierf hij al een plekje op het WK darts, dat 14 december begint in Londen.

Eerder deze week plaatste Dekker zich ook al voor de finale van de World Series, die begin november in Glasgow gehouden wordt.



