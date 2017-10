Matig Red Giants wint opnieuw

Red Giants wint opnieuw in eigen huis (archieffoto RTV Drenthe)

BASKETBAL - Thuis tegen Punch heeft Red Giants voor de derde maal achtereen gewonnen. Na een 36-38 ruststand eindigde het duel in de promotiedivisie in 83-68.

Het eerste kwart ging gelijk op, waarna de gasten het heft in handen namen. Daarop schakelde Red Giants over op zoneverdediging en dat legde de ploeg van Patrick Koning - net als vorige week - geen windeieren. Red Giants verslapte door enkele wisselingen nog eenmaal en kwam daardoor weer op achterstand, maar zette vervolgens de zaken definitief recht. Mark van der Roest was topscorer met negentien punten.



Red Giants begon de competitie met grote nederlagen tegen topploegen Lokomotief en Grasshoppers, maar wist vervolgens te winnen van Harlemlakers en Groene Uilen. De zege op Punch betekende de derde overwinning op rij. "We spelen nog steeds niet goed, maar het is wel goed genoeg om wedstrijden te winnen", aldus coach Patrick Koning.