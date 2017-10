MSC troeft zwak Achilles 1894 af: 1-4

MSC viert weer een treffer tegen Achilles 1894. De Meppelers wonnen met 1-4 (screenshot RTV Drenthe)

VOETBAL - MSC heeft de eerste van de twee Drentse derby's in de zondaghoofdklasse B gewonnen. Bij Achilles 1894 in Assen won de Meppeler club dik verdiend. Het werd, na een 1-2 ruststand uiteindelijk 1-4.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Voorafgaand aan het duel had vrijwel niemand deze uitslag verwacht. Achilles 1894 stond tweede en had in de eerste zes wedstrijden nog maar één keer verloren, terwijl de gasten al drie keer de bietenbrug opgingen en met name in de afgelopen twee wedstrijden ook nog eens pijnlijk. Bij Leonidas werd met 7-0 verloren en vorige week zondag was De Bataven in Meppel met 2-0 te sterk.



Het was dan ook niet verrassend dat de thuisploeg al heel snel op 1-0 kwamen door een fraaie treffer van Wouter van der Molen. Maar daarna zakte Achilles 1894 heel ver terug en groeide MSC meer en meer in de wedstrijd. De ploeg van trainer Berry Zandink won vrijwel elk duel en functioneerde echt als team. Achilles 1894 verzaakte op vrijwel alle fronten. Nog voor rust had MSC de schade gerepareerd via prachtige treffers van Justin Benjamins en Nima Shimeri, die als centrumspits begon omdat Juryan Zandvliet geblesseerd was.



Na rust verwachtte iedereen een stormloop van Achilles 1894, maar die bleef uit. MSC bleef sterker en was met 1-4 uiteindelijk nog genadig voor de Assenaren. Shiimeri maakte nog zijn tweede van de avond en vlak voor tijd zorgde de sterk spelende Dani Lohman voor het slotakkoord.



Achilles 1894 blijft na zeven duels steken op 13 punten, terwijl MSC er nu tien heeft. Koploper blijft SJC met 16 punten, maar die ploeg speelt vanmiddag (zondag) tegen nummer 3, Silvolde. Silvolde staat op 13 punten.