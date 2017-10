Dood kind in auto bij Asser politiebureau is 12-jarig meisje uit Hoogeveen

De auto waarin het dode meisje werd gevonden (foto: RTV Drenthe/Persbureau Meter)

ASSEN - Het overleden kind dat vanavond in een auto bij het politiebureau in Assen werd aangetroffen, is een 12-jarig meisje uit Hoogeveen. De man die is aangehouden in verband met haar dood, is haar stiefvader.

Geschreven door Margriet Benak





Agenten vonden



De agenten gingen met de man in gesprek en liepen met hem mee naar zijn auto. In het voertuig werd vervolgens het overleden meisje gevonden. De man werd direct aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood en ingesloten.



De politie doet nader onderzoek naar de toedracht en de auto is in beslag genomen. Hij wordt ervan verdacht het meisje te hebben omgebracht. De man heeft een zedenverleden. Dat meldt een zeer betrouwbare bron aan RTV Drenthe.Agenten vonden het dode meisje in een auto , nadat de man zich vanavond rond half acht bij het politiebureau aan de Balkengracht in Assen meldde. Hij zocht contact met de agenten die daar op dat moment aan het werk waren.De agenten gingen met de man in gesprek en liepen met hem mee naar zijn auto. In het voertuig werd vervolgens het overleden meisje gevonden. De man werd direct aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood en ingesloten.De politie doet nader onderzoek naar de toedracht en de auto is in beslag genomen.