Programma Drentse zondagamateurs

VOETBAL - De vierde speelronde staat er vandaag op het porgramma voor de amateurclubs vanaf de 1e klasse. De hoofdklassers spelen inmiddels alweer de zevende competitiewedstrijd van het seizoen. Gisteravond stonden Achilles 1894 en MSC al tegenover elkaar in Assen. De Meppelers wonnen verrassend, maar niet minder verdiend, met 1-4.

Alle uitslagen in het zaterdagvoetbal

MSC troeft zwak Achilles 1894 af: 1-4

Twee mooie affiches vandaag in de 1e klasse F. Medekoploper Alcides ontvangt vv Emmen, terwijl SVBO thuis speelt tegen Nieuw Buinen. In diezelfde klasse neemt Hoogeveen het op tegen de andere koploper, WVV uit Winschoten.Roden en GOMOS hopen hun ongeslagen status te behouden in de 2e klasse K. Roden moet op bezoek bij LSC1890 en GOMOS kruist de degens met de Groninger studenten van Forward.Ook Valtermond (2L) is nog zonder puntenverlies en datzelde geldt voor CEC (3C), HOC (4D), Pesse (4E), Uffelte (5A), Eext (5D), Bareveld (5E) en KSC in de 5e klasse F. Die laatste club neemt het vanmiddag op tegen de nummer 2 in die klasse en dat is vv Gasslternijveen.Beelden van dat duel zijn vanavond te zien in Onze Club. De overige wedstrijden die vanavond voorbij komen op TV Drenthe zijn: Achilles 1894 - MSC, Alcides - vv Emme, SVBO - Nieuw Buinen, Noordscheschut - Gorecht en HZVV - DFS Opheusden.Hieronder het complete programma van vanmiddag:DHC - v.v. HeerenveenLeonidas - SDOSJC - SilvoldeDe Bataven - Alphense BoysSWZ Boso Sneek - RKAVVHollandia - Purmersteijn 3-3 (zaterdagavond)Jong Achilles'29 - RKHVVAchilles 1894 - MSC 1-4 (zaterdagavond)FC Assen - FrisiaGRC Groningen - GAVCAlcides - EmmenSVBO - Nieuw BuinenHoogeveen - WVVBergum - Rolder BoysFVC - NoordsterForward - GOMOSMKV'29 - DTDVMC Amicitia - Asser BoysSt. Annaparochie - StadsparkOereterp - HoogezandLSC 1890 - RodenPeize - GVAV-RapiditasEmmeloord - ValthermondBeilen - RuinerwoldGermanicus - SC EricaZuidwolde - RaptimHeerde - LemelerveldOlyphia - VKWDedemsvaart - StadskanaalNieuw Roden - Groninger BoysGeel Wit - HelpmanWarga - NicatorBolsward - DrachtenTrynwalden - FrieslandFraneker - HarlingenLewenborg - HFC'15Annen - SVZKwiek - VAKOHSC - LEOFC Zuidlaren - ActiefASVB - SiddeburenVeendam 1894 - ZNCMuntendam - WildervankMusselkanaal - SVV'04Sleen - DalfsenCEC - TwedoUSV - WeerdingeTer Apel'96 - EMMSGieten - DalenOVC'21 - HODOUdiros - MildamSteenwijker Boys - RenadoDio Oosterwolde - TrinitasDwingeloo - WijsterJubbega - OldemarktLemmer - HavelteAkkrum - GorredijkTLC - SurhuisterveenSmilde'94 - BakkerveenDonkerbroek - SVMHDe Wilper Boys - HaulerwijkStanfries - VVKHaren - BedumPJC - WesterwoldeBATO - AlteveerPekelder Boys - HarkstedeEngelbert - MOVVGieterveen - HeiligerleeFVV - SellingenBellingwolde - SPWWeiteveense Boys - WKE'16Protos - BargeresDVC'59 - SchoonebeekHOC - EHS'85Valther Boys - Zwartemeerse BoysTitan - DSC'65Sweel - Witteveense Boys'87Steenwijkerwold - VENOKraggenburg - OldeholtpadeWacker - De BlesseRKO - Old ForwardRuinen - SteenwijkBEW - PesseOranje Zwart - BalkbrugKuinre - UffelteVilsteren - ScheerwoldeGiethoorn - IJhorstDOS'63 - WillemsoordWapserveen -BlankenhamDVSV - Ulu SporHoutigehage - HHCombiFochteloo - ZandhuizenSport Vereent - OosterstreekODV - Diever-WapseHoogersmilde - Sportclub MakkingaEext - Yde de PuntEenrum - Groen GeelWarffum - ZevenhuizenWoltersum - AmboinaTynaarlo - KloosterburenDWZ - THOSWEO - DrieborgNieuweschans - Oldambster BoysBareveld - WeddeVeelerveen - MeedenBNC - FramsumVIOS (O) - EECSVBC - BuinenBuinerveen - GKCGasselternijveen - KSCDe Treffer'16 - ZandpolJVV - Roswinkel