Kijk live mee bij de Geopark Hondsrug Classic 2017

GASSELTE - Het gebied rondom recreatieplas 't Nije Hemelriek is vandaag het terrein van de mountainbikers die meedoen aan de Geopark Hondsrug Classic.

Volgens de organisatie is het een van de grootste mountainbike-evenementen in Nederland. Aan de Geopark Hondsrug Classic doen ervaren wedstrijdrijders mee, maar ook recreanten.Vanaf 10.00 uur kunt u hier live meekijken bij het mountainbike-evenement in de bossen van Gieten.