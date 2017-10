Dood meisje in auto Assen door misdrijf om het leven gekomen

ASSEN - De politie gaat er vanuit dat het meisje dat gisteravond dood werd gevonden in een auto in Assen door een misdrijf om het leven is gekomen.

Dat is vanmiddag bekend gemaakt. Het lichaam van het meisje werd gisteravond ontdekt in een auto bij het politiebureau aan de Balkengracht in Assen. De bestuurder van de auto is aangehouden. Een betrouwbare bron meldde aan RTV Drenthe dat het gaat om een 12-jarig meisje uit Hoogeveen. De aangehouden verdachte is haar stiefvader. De namen van het slachtoffer en de verdachte zijn bij de redactie van RTV Drenthe bekend.De politie zegt nu dat het vermoedelijk om een 12-jarig meisje uit de gemeente Hoogeveen gaat. De bestuurder van de auto is een 46-jarige man, ook uit de gemeente Hoogeveen. Hij is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van het kind.Agenten vonden het dode meisje in een auto, nadat de man zich rond half acht bij het politiebureau aan de Balkengracht in Assen meldde. Hij zocht contact met de agenten die daar op dat moment aan het werk waren. De man is direct aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood.Vandaag wordt de 46-jarige verdachte verder verhoord.