Slachtoffers dodelijk misdrijf Haren waren 23 en 6 jaar oud

HAREN - De slachtoffers van het drama gisteren in Haren waren 23 en 6 jaar oud. Dat maakte de politie vanmiddag bekend.

In een woning aan het Jufferpad werden gisterochtend een dode vrouw en kind gevonden . Zij zijn door een misdrijf om het leven gekomen.In het huis was een man aanwezig, hij is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de twee. Het gaat om een 20-jarige man uit Glimmen. In de woning was ook een 1-jarig kind aanwezig. Dit kindje bleef ongedeerd.Volgens de politie is het nog onduidelijk wat er precies in de woning is gebeurd. De politie gaat uit van problemen in de relationele sfeer. Wat de relatie van de verdachte tot de slachtoffers is, wordt nog onderzocht.De politie meldt verder dat de verdachte en de slachtoffers een Oost-Afrikaanse achtergrond hebben en een tijdelijke verblijfsstatus hadden.Het onderzoek naar de dood van de vrouw en het kind is nog niet afgerond.