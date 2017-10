Burgemeester Loohuis: Dood 12-jarig meisje is groot drama voor Hoogeveen

Burgemeester Karel Loohuis van Hoogeveen (foto: archief RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Burgemeester Karel Loohuis van Hoogeveen noemt de vondst van het dode meisje van 12 jaar in een auto bij het politiebureau in Assen "een groot drama voor zijn stad".

Het slachtoffer komt uit Hoogeveen. Een 46-jarige man uit de gemeente Hoogeveen is aangehouden als verdachte. Een bron meldt aan RTV Drenthe dat het gaat om de stiefvader, die een zedenverleden heeft. De politie bevestigt dat de man een bekende is van de moeder van het meisje.



Burgemeester Loohuis kan weinig zeggen over de verdachte, wel vertelt hij dat de man en het slachtoffer elkaar kenden en dat zij niet in één huis woonden. Volgens de burgemeester van Hoogeveen was het 12-jarige meisje niet bekend bij Jeugdzorg.



De burgemeester heeft de ouders van het slachtoffer nog niet gesproken. "We gaan nu aan de slag met de omgeving. Zo zal de gemeente in gesprek gaan met betrokken sportverenigingen en de school van het meisje", aldus Loohuis.



Volgens de burgemeester is het leed groot. "Probeer zelf maar eens voor te stellen hoe het is om je dochter te verliezen."