Maarten Wijnants wint Geopark Hondsrugclassic

Maarten Wijnants wint Hondsrugclassic (foto: RTV Drenthe, Karin Mulder)

MOUNTAINBIKEN - Maarten Wijnants heeft vanmiddag in Gasselte de Hondsrugclassic gewonnen. Op het vernieuwde parcours rond het Nije Hemelriek hield de Belgische wegrenner van LottoNL-Jumbo Gert-Jan Bosman achter zich. Twan Brusselman kwam als derde over de streep.

Geschreven door Karin Mulder

De mannen maakten in de finale deel uit van een kopgroep van vijf man. Tim Smeenge uit Zeegse eindigde op de vierde plaats en Assenaar Marc de Maar werd vijfde.



De wedstrijd bij de vrouwen werd gewonnen door de wereldkampioene tijdrijden op de weg; Annemiek van Vleuten. Ook in 2015 won zij al de Hondsrugclassic. Morgen vertrekt ze naar het EK baan in Berlijn.



De wedstrijd in de bossen van Gasselte en Gieten ging over 66 kilometer.