VOETBAL - De topper in de zondag 5e klasse F tussen de nummer twee Gasselternijveen en koploper KSC eindigde onbeslist. Na negentig boeiende minuten eindigde de wedstrijd in 1-1. De thuisploeg was het meest tevreden met het gelijkspel.

Gasselternijveen snoept KSC eerste punten af

KSC was in de eerste helft de iets beter voetballende ploeg, maar wist in de beginfase nauwelijks kansen te creëren. De eerste goede aanval van de thuisploeg leverde, na acht minuten, wel een treffer op. Artor Polloshka schoot de 1-0 binnen, mede omdat doelman Pascal Scholtens zijn hand niet goed achter de bal kreeg.Amper twee minuten later was Scholtens wel paraat om Polloshka van zijn tweede treffer van de middag af te houden.Het beeld veranderde niet in de eerste helft. KSC had het meeste balbezit, kreeg ook een paar kansen, maar met name Frank Dussel faalde in de afwerking.Na rust ging de ploeg van trainer Johan Hollen met drie verdedigers spelen, maar dit kwam het spel van KSC niet ten goede. Een rommelige tweede helft stond bol van de strijd, maar veel kansen leverde het aanvankelijk niet op.Halverwege de tweede helft nam de druk op het doel van de thuisploeg toe, maar doelman Rolf Bles hield Gasselternijveen lang op de been. Acht minuten voor het einde van de officiële speeltijd was Bles echter kansloos op een schot van Marcel Hamberg. De verdediger kon van dichtbij ongedekt binnen tikken.In de slotfase waren de gasten nog dicht bij de 1-2, maar een winnaar kreeg de wedstrijd niet en daardoor verloor KSC de eerste punten van het seizoen.