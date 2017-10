Jens Dekker bekroont goede vorm met winst in België

Jens Dekker wint in Zonhoven (foto: Beobank-Corendon)

VELDRIJDEN - Jens Dekker uit Fluitenberg is vandaag in het Belgische Zonhoven eerste geworden in de tweede wedstrijd om het Superprestige-klassement voor beloften.





"Het was een lastige, warme wedstrijd, maar ik had wel prima benen. Ik laat vandaag zien dat ik momenteel over een uitstekende conditie beschik", aldus Dekker op de website van zijn team. De 18-jarige Dekker gaat dankzij twee overwinningen ruim aan de leiding in het Superprestigeklassement.



Vorige week eindigde Dekker als tweede tijdens de GP Mario de Clercq. Dekker, twee weken geleden al de beste in Gieten , soleerde naar winst. Hij was 1 minuut en 6 seconden sneller dan Toon van de Bosch uit België. Thomas Joseph, eveneens uit België, eindigde op de derde plaats."Het was een lastige, warme wedstrijd, maar ik had wel prima benen. Ik laat vandaag zien dat ik momenteel over een uitstekende conditie beschik", aldus Dekker op de website van zijn team. De 18-jarige Dekker gaat dankzij twee overwinningen ruim aan de leiding in het Superprestigeklassement.Vorige week eindigde Dekker als tweede tijdens de GP Mario de Clercq.