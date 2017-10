Jan Dekker uitgeschakeld in Göttingen

Jan Dekker uitgeschakeld door Whitlock (foto: RTV Drenthe)

DARTS - Jan Dekker uit Emmen is er vanmiddag niet in geslaagd de kwartfinale te bereiken van het European Tour-toernooi in het Duitse Göttingen. Hij werd in de derde ronde uitgeschakeld door Simon Whitlock.





Dekker versloeg in de eerste ronde zijn landgenoot Christian Kist en daarmee verwierf hij al een plekje op het WK Darts, dat 14 december begint in Londen. Eerder deze week plaatste Dekker zich ook al voor de finale van de World Series, die begin november in Glasgow gehouden wordt. De Australiër gooide 99 gemiddeld en was met 6-2 te sterk voor Dekker. Dekker bereikte gisteren de derde ronde na een overwinning op Mervyn King. Door deze zege is de Emmenaar zeker van het EK, dat eind oktober in het Belgische Hasselt gehouden wordt.Dekker versloeg in de eerste ronde zijn landgenoot Christian Kist en daarmee verwierf hij al een plekje op het WK Darts, dat 14 december begint in Londen. Eerder deze week plaatste Dekker zich ook al voor de finale van de World Series, die begin november in Glasgow gehouden wordt.