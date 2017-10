Mannen E&O vinden aansluiting met top na winst in Limburg

E&O wint met 37-26 van Lions 2 (foto: archief RTV Drenthe)

HANDBAL - De mannen van E&O hebben vanmiddag in Limburg ruim gewonnen van Lions 2. De eredivisionist uit Emmen won met 37-26 en door de overwinning staat de ploeg van Joop Fiege (gedeeld) tweede.

Daar waar E&O vorige week in eigen huis tegen laagvlieger Handbal Venlo door het oog van de naald kroop (24-23), ging het tegen Lions 2 een stuk eenvoudiger. Bij rust stonden de Emmenaren met 17-13 voor.



De voorsprong werd in de tweede helft verder uitgebouwd. Rene Jaspers was de gevierde man bij E&O; hij was goed voor 14 doelpunten. E&O heeft door de overwinning acht punten uit zes wedstrijden. Komende zaterdag spelen de Emmenaren in eigen huis tegen Bevo, de nummer negen van de eredivisie.