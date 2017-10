Ondernemend: handgemaakte tegels uit Uffelte

Joop Beekwilder kiest kleur (foto: RTV Drenthe / Robbert Oosting)

UFFELTE - Verscholen achter een burgerwoning aan de Ruiterweg in Uffelte staat een oude loods en in die loods vindt een nog veel ouder proces plaats. Namelijk die van het maken van tegeltjes.

"Sinds twintig jaar maak ik eigenlijk tegels", vertel tegelmaker Joop Beekwilder. Hij begon ooit als pottenbakker samen met zijn toenmalige vrouw, maar inmiddels is dat helemaal overgegaan in het produceren van handgemaakte tegeltjes. "Die herkenbaarheid van de dingen. Je maakt een product, maar toch steekt er altijd een bovenuit", zegt Beekwilder. Dat is volgens hem de kick van het handwerk.



Ambacht

"Ik verkoop arbeid, ik verkoop geen klei", vertelt Beekwilder. Dat het handwerk is wat Beekwilder doet mag duidelijk zijn. "Ik heb een keer uitgerekend: vanaf het moment dat de klei hier binnenkomt tot op het moment dat ik het in een doosje op de balie zet bij het postkantoor heb ik het 42 keer in mijn handen gehad." Uiteraard wordt hij wel ondersteund door machines om sommige processen makkelijker te maken.



Handgemaakt versus machinaal

"Alles wat je kan doen met machines, wat geen zichtbare invloed heeft op het eindproduct, dat doe ik machinaal. Dus ik ga niet meer mijn klei met de hand zitten kneden bijvoorbeeld. Wat dat betreft probeer ik de grens op te zoeken van wat is nou nog handwerk en wat niet meer." Beekwilder vertelt dat het anders ook geen doen is om de prijs laag te houden. Bouwmarkten daar valt volgens hem qua prijs niet tegen te concurreren. "Voor 7,50 euro per vierkante meter; daar komt geen mensenhand meer aan te pas." En de kwaliteit is beslist niet minder bij de bouwgiganten: "Vaak nog wel beter ook", vertelt Beekwilder. Het grote verschil? De handgemaakte tegels zijn allen unieke producten en die uitstraling is nog met geen machine te evenaren.



Sterven in het harnas

Beekwilder is inmiddels zeventig en is zijn hele leven al met klei bezig. "Ik denk wel dat ik in het harnas zal sterven, ik zal niet achter de geraniums wegkwijnen. Ik blijf gewoon, tenminste dat hoop ik, klei in mijn handen houden iedere dag." besluit hij.