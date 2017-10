In beeld: Caveman Challenge in Exloo

EXLOO - Een van de grootste sportieve evenementen werd vandaag voor de vierde keer gehouden in Exloo: de Caveman Challenge.

Niet voor niets heeft de Caveman Challenge dit jaar de toevoeging 4.0 gekregen. Het is een obstacle run met grote uitdagingen voor iedereen. Tweeduizend deelnemers werkten zich in de natuur - hoe meer modder hoe beter - in het zweet. Ook ouders en kinderen konden meedoen met de Kids- en Ouderrun.Onze fotograaf Kim Stellingwerf was erbij en maakte onderstaande reportage: