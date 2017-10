Alcides in doelpuntrijk duel langs Emmen

VOETBAL - Alcides heeft met de nodige moeite de derde competitiezege van het seizoen geboekt. De titelkandidaat won in de 1e klasse F met 4-3 van vv Emmen.

Alcides dwong in de eerste helft op het eigen Sortpark Ezinge meerdere uitstekende kansen af, maar toch was het niet voldoende om afstand te nemen. Emmen kwam zelfs aan de leiding dankzij een trefzekere vrije trap van Sem Nijkamp.Na pas ruim een half uur spelen was het ook raak voor Alcides. Frank Fokke tekende uit een hoekschop voor de 1-1. Martin van 't Ende zette de thuisploeg vijf minuten later op voorsprong, maar Emmen kwam nog voor de pauze op 2-2. Boris Rasevic knalde via de onderkant van de lat binnen.In de tweede helft verzekerde Alcides zich dankzij twee goals binnen vier minuten alsnog van de zege. Fokke, met zijn tweede van de middag, en Ryan Luyckx scoorden. De 4-3 van Jan Jaap Wever kwam te laat voor Emmen om het duel nog te laten kantelen.