Oud ACV-speler en voorzitter Peter Kuntz plotseling overleden

Oud-speler en voorzitter Peter Kuntz overleed vanochtend plotseling (foto: website ACV)

VOETBAL - Geheel onverwachts is oud ACV-speler en -voorzitter Peter Kuntz overleden. Vanochtend werd hij, zo meldt ACV, tijdens het hardlopen getroffen door een fatale hartaanval. Dit nadat amper vijf weken geleden zijn vrouw was overleden.

‘Het nieuws’, schrijft het ACV-bestuur, ‘is voor ons als ACV-familie nauwelijks te bevatten, maar voor de familie Kuntz natuurlijk helemaal het meest verschrikkelijke dat hen kon overkomen. Onze gedachten zijn bij de achterblijvenden, vooral natuurlijk bij de kinderen, maar ook bij de andere familie.’



Kuntz beleefde als speler zijn grootste succes in het seizoen 1985/1986 toen hij als eerste elftalspeler algeheel amateurkampioen werd door in de finale Top Oss te verslaan. De grootste triomf als voorzitter maakte hij net niet meer mee. Vanwege de ziekte van zijn vrouw was hij een paar maanden voor de titel in de hoofdklasse, vorig seizoen, afgetreden.