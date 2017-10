Drentse boswachter moet titel houthakken afstaan

Boswachter Martijn Harms in 2016 (foto: STIHL TIMBERSPORTS)

SITTARD - Boswachter Martijn Harms verdedigde dit weekend zijn titel in Sittard. Hij was afgelopen jaar regerend Timbersport kampioen van de Benelux, een sport waarbij op verschillende manieren hout gehakt, gezaagd en gekloofd wordt.