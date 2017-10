Feest in Buinerveen: Na anderhalf jaar eindelijke zege

VOETBAL - 53 competitie en 8 bekerwedstrijden heeft het geduurd, maar eindelijk boekte vv Buinerveen weer eens een overwinning. De zondagvijfdeklasser liet er ook geen gras over groeien. In de thuiswedstrijd tegen buurman GKC uit Gasselte werd er met 5-0 gewonnen.

Alle uitslagen zondagamateurs

Gasselternijveen snoept KSC eerste punten af

Alcides in doelpuntrijk duel langs Emmen

MSC troeft zwak Achilles 1894 af: 1-4

3 april 2016 kan dus uit de geschiedenisboeken. Op die dag won het team van trainer Ludie Hulshof voor het laatst een offciële wedstrijd. Buinen moest er toen aan geloven. Twee weken geleden kwam Buinen in Buinerveen gelukkig weg met 1-1 . Vorige week volgde een kansloze nederlaag bij Sportclub Roswinkel, maar vandaag tegen GKC ging alles goed.Mark Middeljans opende de de score, waarna Michel Dijksma (met twee treffers) en Dennis Middeljans de stand halverwege al op 4-0 brachten. In de tweede helft scoorde Mark Middeljans ook nog zijn tweede treffer en eindigde het duel dus in 5-0.Door de zege staat Buinerveen op plek 7 in de vijfde klasse F, met 4 punten uit 3 duels. Koploper is KSC uit Schoonoord met 10 uit 4. De ploeg van Johan Hollen verspeelde vanmiddag de eerste punten. Bij Gasselternijveen werd het 1-1.