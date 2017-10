15-jarig meisje geschept, auto rijdt door

EMMEN - De 15-jarige Selena Kruizinga uit Roswinkel werd gisteren geschept door een auto in de Weerdingerstraat in Emmen.

Volgens haar moeder vloog ze over de motorkap, en reed de bestuurder van de grijze Peugeot door. Selena zou in shock naar een winkel gelopen zijn om hulp te vragen.De tiener heeft geen botbreuken aan het ongeluk overgehouden, maar volgens haar moeder heeft ze wel kneuzingen over haar hele lichaam. "Of er schade is op de lange termijn, dat moet nog duidelijk worden", laat Marianne Nieman Kruizinga weten.De bestuurder van de auto is vermoedelijk een vrouw met blond haar en een piercing bij haar kin.De politie is op de hoogte en op zoek naar de bestuurder van de grijze auto.