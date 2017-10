Frontale botsing op N376 Noord-Sleen

De auto's botsten frontaal op elkaar (foto: Van Oost Media) De bestuurder van één van de auto's raakte gewond (foto: Van Oost Media)

NOORD-SLEEN - Twee auto's zijn frontaal op elkaar gebotst op N376 in Noord-Sleen. Hierbij is een man gewond geraakt.

Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. De schade aan beide auto's is groot. De bestuurder van één van de auto's raakte gewond, hij is door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.