Geen winnaar bij SVBO - Nieuw Buinen

VOETBAL - De eerste officiële wedstrijd op het nieuwe hoofd(kunstgras)veld van SVBO leverde de ploeg van trainer Rolf Veneboer een punt op. Tegen Nieuw Buinen werd het 2-2. Een uitslag waar beide ploegen wel mee konden leven, al hadden beide ploegen dotten van kansen op meer.

de uitzending van Onze Club

Alle uitslagen zondagamateurs

Gasselternijveen snoept KSC eerste punten af

Alcides in doelpuntrijk duel langs Emmen

MSC troeft zwak Achilles 1894 af: 1-4

Feest in Buinerveen: na anderhalf jaar eindelijk weer zege