SVBO en Nieuw Buinen delen de punten

VOETBAL - De eerste officiële wedstrijd op het nieuwe hoofd(kunstgras)veld van SVBO leverde de ploeg van trainer Rolf Veneboer een punt op. Tegen Nieuw Buinen werd het 2-2. Een uitslag waar beide ploegen wel mee konden leven, al hadden beide ploegen dotten van kansen op meer.

Nieuw Buinen staat door het ene punt nu vierde in de 1e klasse F, terwijl SVBO achtste staat. Neuw Buinen heeft 7 punten uit 4 wedstrijde en SVBO heeft er 4 uit 3. Koploper in deze klasse is het Meppeler Alcides dat thuis met 4-3 won van vv Emmen.Veneboer en diens collega, Herman Scherpen van Nieuw Buinen, schatten de krachtsverhouding vooraf al goed in. "We zullen elkaar niet veel ontlopen", was de algehele verwachting. Toch kwam SVBO sterker uit de startblokken dan de gasten. Binnen tien minuten leidde de thuisclub door een treffer van Maarten Wielens. Daarna werd SVBO slordig en Nieuw Buinen kwam tien minuten na de 1-0 op gelijke hoogte. De eerste kans voor de gasten werd nog gemist door Ezra Abbas, maar Koen Hateboer deed het even later een stuk beter. De slotfase van de eerste helft was weer voor SVBO dat via Wielens de 2-1 had moeten maken maar de inzet van de spits, voor een leeg doel, ging naast.In de tweede helft kreeg Nieuw Buinen al vroeg een cadeautje van scheidsrechter Van der Velden die een duel tussen Jelmer Scholten en Roy Hooiveld beoordeelde als een overtreding van de SVBO-verdediger. Lennon Ebeltjes, keeper van SVBO, zorgde echter voor gerechtigheid door de strafschop van Thijs Hateboer te keren. Wielens was daarna tot twee keer toe dichtbij de 2-1, maar zijn eerste inzet werd gepakt door Nieuw Buinen-doelman Brian de Jonge en zijn tweede poging werd nog voordat hij een schot kon leveren verijdeld. Tien minuten voor tijd kreeg Nieuw Buinen opnieuw een strafschop. Ditmaal terecht, want René Wolbers maakte hands (al was de gele kaart die volgde voor de SVBO'er onterecht). Roy Hooiveld benutte het buitenkansje wel.In de slotminuut kreeg SVBO nog een vrije bal, die uiteindelijk resulteerde in de derde strafschop van de middag. Een te hoog geheven been, van Hooiveld, kwam in het gezicht van Quentin Brands die met een bebloed hoofd het veld moest verlaten. Wielens nam zijn verantwoordelijk en schoot de penalty onberispelijk binnen: 2-2.