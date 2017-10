Turnvereniging 12-jarige Djamila organiseert bijeenkomst

HOOGEVEEN - Christelijke gymnastiekvereniging Olympia organiseert donderdagavond een bijeenkomst voor de groepsgenoten van 12-jarige Djamila Marissen uit Hoogeveen.

Het lichaam van Djamila werd zaterdagavond aangetroffen in een auto bij het politiebureau in Assen. Ze was sinds een paar jaar lid van de turnvereniging.Hoofdleider Adrie Verhage van Olympia kreeg het nieuws te horen toen hij terug kwam van een familiedag. "Ik zette mijn telefoon aan en de berichten stroomden ineens binnen. Vreselijk. Ik had wel gehoord dat er een meisje dood was gevonden, en dan schiet het wel even door je heen, het zal toch niet iemand zijn die we kennen? En dan blijkt dat echt zo te zijn."Van de gemeente kreeg de sportvereniging het aanbod om gebruik te maken van Slachtofferhulp. "Daar maken we graag gebruik van. De groepen waar Djamila in trainde, daar zitten kinderen in van 11, 12, 13 jaar. Dat is ontzettend moeilijk voor die kinderen."Donderdagavond, de vaste trainingsavond van Djamila Marissen, zijn de turnsters en hun ouders uitgenodigd in de sporthal aan de Vermeerstraat in Hoogeveen. "De ouders van de kinderen uit haar groepen hebben al een mailtje gehad. Het is belangrijk dat we dit goed doen."De bijeenkomst is privé en alleen bedoeld voor de turnsters en hun ouders.