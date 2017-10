Linda de Vries pakt de dubbel bij IJsselcup

Linda de Vries (foto: RTV Drenthe)

SCHAATSEN - Linda de Vries uit Smilde was na de 1.500 meter van gisteren ook vanavond de snelste tijdens de 3.000 meter bij de IJsselcup in Deventer. Met een tijd van 4.13.84 hield ze Lisa van der Geest (4.14.18) en Esmee Visser (4.14.42) achter zich.

Geschreven door Karin Mulder

De Vries had zich, zowel op de 1.500 meter als de 3.000 meter al geplaatst voor het NK afstanden, dat over twee weken in Thialf wordt verreden. Elma de Vries uit Meppel heeft zich nu ook geplaatst. Zij reed met 4.20.27 naar de zevende tijd.



Vreugdenhil naar NK afstanden 5.000 meter

Frank Vreugdenhil uit Eldersloo won vanavond in Deventer de 5.000 meter. Met een eindtijd van 6.28.67 wist ook hij zich te plaatsen voor de NK afstanden. Bart Mol (6.34.08) reed de tweede tijd en Lex Dijkstra (6.39.29) uit Vries finishte als derde.