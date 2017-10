Woningen ontruimd om explosiegevaar na plofkraak Haulerwijk

HAULERWIJK - In het Friese Haulerwijk, vlakbij de provinciegrens, zijn woningen ontruimd vanwege explosiegevaar. Volgens de politie liggen er misschien nog explosieven bij een pinautomaat, nadat een vermoedelijke plofkraak mislukte.

Het gebied is afgezet en bewoners van zo'n tien huizen aan de Oosterwoldseweg in het dorp worden opgevangen in een zorgcentrum in de buurt.De Explosieven Opruimingsdienst Defensie is in Haulerwijk voor onderzoek. Een robot wordt ingezet bij het vinden en onschadelijk maken van eventuele explosieven. Naar verdachten wordt gezocht, er is nog niemand aangehouden.