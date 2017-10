Woningen ontruimd om explosiegevaar na plofkraak Haulerwijk [update]

HAULERWIJK - In het Friese Haulerwijk, vlakbij de provinciegrens, zijn woningen ontruimd vanwege explosiegevaar. Na een mislukte plofkraak is een mogelijk niet-ontploft explosief blijven liggen.

Een robot van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft in Haulerwijk het vermoedelijke explosief uit de pinautomaat gehaald. Dit wordt op een veilige plek tot ontploffing gebracht.Kort na 09.00 uur konden de bewoners terug naar hun huizen. De bewoners van zo'n tien huizen aan de Oosterwoldseweg in het dorp werden opgevangen in een zorgcentrum in de buurt. Naar verdachten wordt gezocht, er is nog niemand aangehouden.