Opnieuw protest bij Rabobank om financiering windmolens

EES - Opnieuw wordt vanavond actie gevoerd tegen de komst van windturbines in de Drentse Monden. En opnieuw gebeurt dat bij een bijeenkomst van de Rabobank. Dit keer in Ees.

Vorig najaar werd er ook al eens actie gevoerd bij de bank in Odoorn De bank wil investeren in windmolens, maar daar zijn veel inwoners niet blij mee. "Als die windmolens er komen, dan daalt de waarde van veel van de huizen die onder andere gekocht zijn met een hypotheek bij de Rabobank", legt Karl Voshaart van Platform Storm uit.Platform Storm is teleurgesteld in de bank. "Wij kennen de Rabobank als een bank die midden in de maatschappij staat. Een bank die er voor de bewoners is, en die sportclubs ondersteunt. Er zijn toch heel veel positieve dingen die de bank doet, dus wij hadden op dit gebied meer samenwerking verwacht."Platform Storm heeft twee gesprekken met de bank gevoerd. Daaruit bleek volgens Voshaart dat de bank geen standpunt in wil nemen. Met het protest vanavond hoopt Voshaart de bank ervan te overtuigen dat het financieren van windmolens mogelijk hypotheken onder water kan zetten.Ondertussen kijkt ook de Raad van State naar de bezwaren die er zijn tegen de plannen voor windmolens in de Veenkoloniën. Een maand geleden diende de zitting , maar het kan nog wel een paar maanden duren voordat de rechter met een uitspraak komt.