School van Djamila staat stil bij haar overlijden

HOOGEVEEN - Pas zes weken zat de 12-jarige Djamila, die zaterdagavond dood gevonden werd in een auto voor het politiebureau in Assen, op de middelbare school.

"In de korte tijd dat zij bij ons op school heeft gezeten, hebben wij haar leren kennen als een lief en aardig meisje", zegt Harm Jan Wibbens, directeur van RSG Wolfsbos op de website van de school.Vanmorgen staat de school stil bij het overlijden van Djamila. "Wij hebben de klas waarin Djamila zat en de ouders uitgenodigd om het verdriet en de emoties met elkaar te kunnen delen", schrijft Wibbens.Ook in de andere klassen van de school wordt de dood van Djamila besproken met mentoren en teamleiders. In de school wordt een gedenkplek ingericht.Djamila is omgekomen door een misdrijf , bevestigde de politie gisteren. Ook is duidelijk dat de verdachte een bekende is van de moeder van Djamila. Volgens een bron zou hij de vriend van haar moeder zijn en zou hij een zedenverleden hebben, maar dat wil de politie niet bevestigen.