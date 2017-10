Feest aan de Doctor Nassaulaan in Assen: 50 jaar 'klaar-overen'

ASSEN - Al vijftig jaar lang kunnen kinderen van onder meer de Emmaschool veilig de Doctor Nassaulaan in Assen oversteken, dankzij de hulp van verkeersbrigadiers.

Naar eigen zeggen is de oversteek de langst bezette van Nederland. En dat is volgens verkeersbrigadier Tineke van Driel hard nodig, want de Nassaulaan behoort tot de drukste wegen van Assen. "Het is heel druk in deze straat. Het verkeer wordt in de stad omgeleid en deze straat wordt heel veel gebruikt."Van Driel is al vijftien jaar lang klaar-over aan de Doctor Nassaulaan. Dat doet ze vol passie. "Je wil oversteken. Goed kijken of het veilig is. Nu ga ik staan, ik ga oogcontact maken. Bordje omhoog. Even wachten. En als je over bent, dan ga ik weer terug. Dan mogen de kinderen doorfietsen en de automobilisten weer doorrijden. Het is een hele truc, maar het is wel zoals het hoort", legt ze uit.Ze is in die vijftien jaar uitgegroeid tot een bekend gezicht voor velen. "Ik loop al heel lang bij de Emmaschool, want onze oudste zoon is 27. Dus ik ben hier zeker al 23 jaar bekend." Van Driel werkt met een groep van achttien verkeersbrigadiers. "Waaronder acht mannen en tien vrouwen."Vrijdag is er groot feest bij de school. "Dan is er een fietsenparade. Kinderen fietsen dan met versierde fietsen door de stad. En daarna worden we toegesproken door de wethouder Harmke Vlieg", blikt Van Driel vooruit.