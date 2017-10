Corien Jansen uit Nijeveen vijfde op WK Obstacle Course Racing

TORONTO/NIJEVEEN - De 31-jarige Corien Jansen uit Nijeveen is als vijfde geëindigd op het wereldkampioenschap Obstacle Course Racing (OCR) in Canada.

OCR is een vorm van hardlopen op een onverhard parcours met tientallen uitdagende obstakels. "Je hebt uithoudingsvermogen nodig en kracht. Eigenlijk ben je weer een kind. Je kunt zwieren van de ene naar de andere ring of triangel. Dat vind gewoon mooi", zei Jansen eerder in de RTV Drenthe-rubriek Onbekende Kampioenen Jansen nam het onder zware omstandigheden in Toronto op tegen de wereldtop. "De start was moeilijk met bergop rennen en klimmen. Het was glad en zwaar: op handen en voeten kruipend door de modder. Het zweet gutste langs mijn gezicht in mijn ogen. De weg naar beneden was glad. Je probeert balans te houden en niet te vallen", schrijft Jansen op haar Facebookpagina Vlak voor het einde viel Jansen door vermoeidheid; ze kreeg kramp in haar kuit. Jansen eindigt uiteindelijk net buiten het podium op de vijfde plaats. Ze kan er mee leven, schrijft ze. "Ik ben superblij!".