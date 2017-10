Stelling: De helft van de ministers in het nieuwe kabinet moet vrouw zijn

DEN HAAG - De ministersposten worden op dit moment verdeeld. Inmiddels is van vier ministeries uitgelekt wie er aan het hoofd komt te staan. Het zijn allemaal mannen.

Halbe Zijlstra (VVD) wordt de minister van Buitenlandse Zaken, Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat en van Financiën. Wobke Hoekstra (CDA) staat straks aan het hoofd van het ministerie van Financiën. En laten we premier Mark Rutte, minister van Algemene Zaken, niet vergeten.Jet Bussemaker, in het afgelopen kabinet minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, wil dat in het nieuwe kabinet de ministersposten 50/50 verdeeld worden. Het is "niet meer van deze tijd" dat Rutte de man-vrouwverdeling een bijzaak noemt, zei ze tegen de Volkskrant Rutte zei vorige week nog dat het hem niet uitmaakt of iemand man of vrouw is. Hij wil vooral de beste mensen voor de baan vinden. Wat vindt u? Is het belangrijk dat er evenveel vrouwen als mannen in het kabinet zitten?