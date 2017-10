Verkeershinder bij Wilhelmina Ziekenhuis Assen

De toegangsweg naar het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman) Het ziekenhuis in Assen is vanaf maandag tijdelijk minder goed bereikbaar (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

ASSEN - Het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen is vanaf komende maandag tijdelijk lastiger te bereiken doordat de toegangsweg opnieuw wordt aangelegd.

De ingang van het ziekenhuis is door de werkzaamheden tijdelijk versmald. Volgens de gemeente Assen zorgt dat voor wat overlast bij het binnenrijden en verlaten van het parkeerterrein. De parkeerplaatsen zijn wel bereikbaar en verkeersregelaars wijzen automobilisten de weg.



Werk aan de weg

Het bestratingswerk is onderdeel van de nieuwe Stadsboulevard in Assen, waarbij de Europaweg-Zuid en de Overcingellaan opnieuw worden ingericht. Op dit moment is maar een rijbaan beschikbaar, waardoor verkeer dat bij het ziekenhuis vandaan kom wordt omgeleid via de Port Natalweg en Beilerstraat.



Als de weersomstandigheden meewerken kan het autoverkeer vanaf eind november weer in twee richtingen rijden via de Europaweg-Zuid. Vertrekkend verkeer vanaf het WZA kan dan weer rechtsaf richting Graswijk. De grootste overlast is dan achter de rug.