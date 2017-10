Helft van de aangiften in Noord-Nederland blijft liggen

Als er niet genoeg aanknopingspunten zijn, blijft een zaak vaak liggen (foto: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

ASSEN - Iets meer dan de helft van alle aangiften in Noord-Nederland wordt niet verder onderzocht. Onder het politiedistrict Noord-Nederland vallen de provincies Drenthe, Friesland en Groningen.

In ons district gaat het om 53,6 procent. Dat is iets minder dan het landelijk gemiddelde van 55,5 procent aangiftes die niet worden behandeld.



Waarom blijft een zaak liggen?

Volgens een woordvoerder van de politie blijven zaken vooral liggen als er 'geen directe aanknopingspunten, daderinformatie of prioriteit vanuit het gezag', is. Het gezag is in dit geval de driehoek (OM, politie en burgemeester), en dan met name de burgemeester.



Te denken valt aan een insluiper die niet gezien is en geen sporen heeft achtergelaten of fietsendiefstal in een stille omgeving zonder camera’s. Bovendien worden veel internetaangiftes gedaan voor de verzekering.



Zo werkt het

In een schriftelijke toelichting op de cijfers legt politiewoordvoerder Willem Hinskens uit hoe de politie te werk gaat bij een aangifte.



"De politie neemt in principe elke aangifte van een strafbaar feit op. Alle aangiften worden ter beoordeling voorgelegd aan een 'casescreener'. De casescreener beoordeelt of er aanknopingspunten zijn voor verder onderzoek. 'High impact crimes' en ondermijningszaken worden altijd onderworpen aan een vervolgonderzoek.



Als er voldoende aanknopingspunten zijn, zoals aanknopingspunten naar een mogelijke verdachte, en er voldoende prioriteit vanuit het gezag is, start een vervolgonderzoek. De politie doet dan bijvoorbeeld onderzoek op het plaats delict en stelt sporen veilig. Als er sporen en andere aanwijzingen zijn, worden deze verder onderzocht.



Aangifte is niet voor niets

Volgens de politie is het niet zo dat met aangiftes die blijven liggen, niets wordt gedaan. Op basis van informatie van alle aangiften maakt de politie analyses; waar en wanneer vindt welke criminaliteit plaats en wat is er bekend over mogelijke daders? Zo kan de politie gerichter acties ondernemen zoals extra surveillances of het inzetten van opsporingsmiddelen.