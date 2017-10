School in Beilen zamelt meer dan duizend boeken in voor Sint Maarten

BEILEN - Basisschool G. A. de Ridder in Beilen heeft meer dan 1.500 kinderboeken ingezameld voor scholen in Sint Maarten.

De actie is bedacht door Heather Tackling uit Beilen, die is opgegroeid op het eiland in de Caraïbische Zee. Haar dochter Aryanne zit in groep zeven van de school.'Ik wil graag wat doen voor de mensen op Sint Maarten. Ik zamel daarom, samen met de school hier in Beilen, spullen in. Deze week gaat alles op transport naar Sint Maarten", aldus Tackling.Scholen en bibliotheken op het eiland zijn flink getroffen door orkaan Irma volgens Tackling. "De noodhulp is goed op gang gekomen, maar nu moet het land weer opgebouwd worden en daarom zijn we spullen nodig.", aldus Tackling.Mensen die iets willen geven voor de actie kunnen zich melden bij Heather Tackling via e-mailadres samenvoorstmaarten@gmail.com . "Kinderboeken, schriften en schrijfgerei, mits in goede staat, kunnen ze daar goed gebruiken. Maar bijvoorbeeld ook broodtrommels en andere zaken", aldus Tackling.