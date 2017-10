School van 12-jarige Djamila is 'stil en verbijsterd'

HOOGEVEEN - RSG Wolfsbos in Hoogeveen is geschokt door het overlijden van vmbo-leerling Djamila. Het meisje ging sinds zes weken naar locatie Harm Smeenge.

"De omstandigheden waaronder en de wijze waarop het is gebeurd geven onzekerheid en angst. Wij zijn stil en verbijsterd", zegt directeur Harm Jan Wibbens.De leerlingen, ouders en docenten van het vmbo zijn vanochtend bij elkaar geweest. "Die bijeenkomst is rustig verlopen, maar was vol emotie en verdriet", aldus Wibbens.De school krijgt ondersteuning van slachtofferhulp en politie en voert gesprekken met betrokken ouders, leerlingen en leraren. Verder wordt morgen een gedenkplaats ingericht in een lokaal om iedereen de gelegenheid te geven haar in stilte te gedenken."Dat zal een plek zijn waar Djamila centraal staat. Ze was een leerling van onze school, maar ze behoort ook tot onze school. Deze plek is er om te laten zien dat ze heel duidelijk een van ons is. We zullen haar missen", besluit Wibbens.