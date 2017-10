Acht verdachten oud-en-nieuwgeweld Elim voor de rechter

ELIM/ASSEN - Acht jongeren uit Elim, die worden verdacht van geweld tegen politie- en brandweermensen tijdens de afgelopen jaarwisseling in hun woonplaats, verschijnen deze en volgende week voor de rechter in Assen.

Komende donderdag moeten vier minderjarigen voorkomen. Die rechtszaak wordt achter gesloten deuren gehouden vanwege hun leeftijd.Een week later, op donderdag 26 oktober, staan vier mannen van 20, 22, 17 en 31 terecht. Zij worden verdacht van openlijke geweldpleging en het bezit van verboden wapens. Ze zouden onder meer stenen, flessen en zwaar vuurwerk naar de politie en de brandweer hebben gegooid.In totaal vervolgt het Openbaar Ministerie negen verdachten . De negende man komt in januari voor. Hij wordt ook verdacht van een poging tot doodslag in Hoogeveen in juli. Beide zaken worden tegelijkertijd behandeld.Tijdens de nieuwjaarsnacht in Elim keerde een groep van zo'n zeventig jongeren zich tegen de politie en de brandweer toen die een illegaal vreugdevuur ging blussen. De hulpverleners werden onder meer bekogeld met zwaar vuurwerk. Uiteindelijk moest de ME eraan te pas komen om de situatie onder controle te krijgen.Tegen de zestig betrokkenen die niet zijn aangehouden, heeft het OM niet genoeg bewijs om ze te vervolgen.