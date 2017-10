Kleinste egelskop na ruim halve eeuw terug in Drenthe

De kleinste egelskop (foto: Johan Loermans)

RODEN - Hij was al ruim een halve eeuw niet meer in Drenthe gezien: de kleinste egelskop. Deze zomer dook hij weer op in De Onlanden. Dat meldt Nature Today.





Toen afgelopen zomer werd onderzocht welke planten in De Onlanden leven, werd het plantje ontdekt. Volgens de natuursite is de kleinste egelskop zeldzaam in ons land en staat de plant op de Rode Lijst . Vroeger kwam hij vrijwel overal in de Kop van Drenthe voor. Totdat de plant in 1953 voor het laatst gezien werd.Toen afgelopen zomer werd onderzocht welke planten in De Onlanden leven, werd het plantje ontdekt.