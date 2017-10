Warmterecord: 16 oktober niet eerder zo warm in Drenthe

Het was een warme herfstdag (foto: ANP/Robin van Lonkhuijsen)

EELDE - Het was vandaag in Drenthe afgerond 23 graden. Daarmee is vandaag de warmste 16 oktober in onze provincie sinds het begin van de temperatuurmetingen in 1901, meldt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag.

"Het komt wel vaker voor dat een dagrecord wordt verbroken, daar is niets bijzonders aan. Maar dat het nog zo laat in het seizoen zo warm is geweest als vandaag, is nogal opmerkelijk."



Record uit 1949 verbroken

Het oude record van 16 oktober werd gevestigd in 1949. Toen werd het 21.7 graden. "Het is in die zin een bijzondere dag vandaag, omdat het in 116 jaar niet zo warm is geweest. Daarbij komt dat de maximumtemperatuur ook niet een beetje wordt overschreden, maar met 1,3 graden."



Meteorologische elementen

Volgens Van der Zwaag hebben deze temperaturen te maken met meerdere meteorologische elementen. "Zoals de aanvoer van subtropische lucht uit de Saraha (Afrika), een zuidelijke wind waardoor we maximaal profijt hebben van de warmte uit Frankrijk, stralend zonnig weer waardoor de zon veel instraling heeft en relatief droge lucht die goed kan opwarmen. Alles is vanzelfsprekend veroorzaakt door de ex-tropische orkaan Ophelia die op dit moment in Ierland buldert met windstoten tussen de 130 en 150 km/uur. Dit systeem zorgt voor de zuidelijke wind bij ons met de aanvoer van deze warme lucht."



Vooruitzichten

Morgen komt de zon veelvuldig tevoorschijn. Bij een matige zuidwestenwind wordt het dan minder warm. Het wordt zo'n 17 a 18 graden, nog steeds warm voor de tijd van het jaar. Vanaf donderdag wordt het wisselvalliger en vanaf vrijdag ook koeler.