Video: Wat klopt daar in die boom?

Ze zat vlakbij een broodje te eten en hoorde een raar geluid. Toen Diliana Welink een kijkje nam, zag waar het geluid vandaan kwam. Een kever klopte op een boomstam.

Boswachter Pauline Arends is enthousiast over het filmpje. "Geweldig", zegt ze. "Je ziet ze bijna nooit. De larve van deze kever leeft in dood hout en kan 13 jaar oud worden. Maar als het een kever is geworden, leeft hij maar kort. Eigenlijk leeft hij alleen om zich voort te planten. Dat is een paar weken."En de voortplanting is dan ook de reden dat ze geluid maken. "Het vermoeden bestaat dat ze mannetjes blind zijn. Om de vrouwtjes te vinden gaan ze kloppen. Het vrouwtje reageert daar op en zo vinden ze elkaar", legt Arends uit.Vroeger speelde de klopkever een belangrijke rol bij de naderende dood. "In die tijd was er veel hout in de huizen, eikenbalken bijvoorbeeld. Dat was een prima leefgebied voor de kevers", vertelt Arends."Als iemand op sterven lag, was het stiller in huis dan normaal en hoorden ze af en toe het geluid van een kever. De mensen dachten dat het de duivel was, die te ongeduldig was om te wachten op de ziel van de stervende."