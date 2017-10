Dekker, Nagengast en Del Grosso geselecteerd voor wereldbekerwedstrijden Koksijde

VELDRIJDEN - Jens Dekker (18) uit Fluitenberg, Bodi del Grosso (16) uit Eelde en Fleur Nagengast (19) uit Beilen zijn door bondscoach Gerben de Knegt geselecteerd voor de derde wereldbekerwedstrijden van het seizoen. Die worden zondag verreden in het Belgische Koksijde.

Dekker is geselecteerd bij de mannen onder 23 jaar. Die selectie bestaat in totaal uit zeven rijders. Dekker is dit seizoen in vorm. Hij won gisteren in Zonhoven , de tweede wedstrijd om het Superprestige-klassement voor beloften. Twee weken geleden was hij de beste in Gieten Nagengast maakt samen met zeven landgenoten deel uit van de elite-selectie bij de vrouwen. Volgens bondscoach De Knegt reist Nederland af "met misschien wel de sterkste selectie ooit".Bodi del Grosso zit bij de selectie Junior Mannen samen met onder meer Pim Ronhaar die gisteren de juniorenwedstrijd in Zonhoven won.