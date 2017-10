Raad Emmen in gesprek met Terra over nieuwbouw in oude dierenpark

EMMEN - De gemeenteraad gaat eind deze maand in gesprek met groene school Terra over de verhuizing naar het oude dierenpark in Emmen.

Tijdens een commissievergadering in september bleek dat niet alle raadsfracties een volledige school in de voormalige dierentuin zien zitten.Er wordt door verschillende fracties onder meer gevreesd voor parkeerproblematiek en belemmering van andere ontwikkelingen in het park, door de omvang van de school. "Negenhonderd leerlingen in het park is wel erg veel", aldus Eddy de Vries van Wakker Emmen.D66 voelt meer voor een dependance in het creatieve mensenpark, dan voor een complete school. Wel zien de raadsfracties andere kansen. "We willen de ruimte bieden om in ieder geval de kansen te verkennen", zei Nynke Houwing van de VVD tijdens de commissievergadering.Begin juli tekenden Terra en de gemeente Emmen een intentieverklaring om te onderzoeken of nieuwbouw in het oude dierenpark mogelijk is. Daar moet eind dit jaar duidelijkheid over zijn."Wij zijn teleurgesteld in de houding van de raad", zegt Terra-woordvoerder Trijnie van Wijk. "We hebben de zorgen van de gemeenteraad gehoord en gaan eind deze maand met ze in gesprek."De school zit met haar mbo- en vmbo-opleidingen nu nog in twee gebouwen in Noordbarge. "Deze voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. We willen heel graag een plek in het mensenpark. Dat is voor ons ideaal, dan staan we als school echt midden in de maatschappij", aldus Van Wijk.Mocht de vestiging van de school in de oude dierentuin spaak lopen, dan is nieuwbouw op de huidige plaats de eerstvolgende optie.