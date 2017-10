Zeldzaam slingeraapje geboren in Wildlands

De moeder met het babyslingeraapje (foto: Wildlands Adventure Zoo)

EMMEN - In Wildlands is vanmiddag een bruinkopslingeraap geboren. Dit is een ernstig bedreigde diersoort.

De slingerapen in Emmen maken deel uit van een internationaal fokprogramma om de bedreigde diersoort te redden.



De geboorte gebeurde voor de ogen van veel bezoekers, laat Wildlands weten. "Moeder en kind maken het goed, hoewel de moeder nog wel wat onwennig is."



Binnen een paar maanden verwacht de dierentuin nog een bruinkopslingeraapje te verwelkomen.