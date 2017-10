Twee Drentse handballers in voorselectie Oranje

HANDBAL - Tommie Falke van Hurry Up en Sander Visser van E&O zitten in de voorselectie van het Nederlands team.

Voor Visser is het de eerste keer dat hij is opgeroepen. Het 18-jarige talent is bezig aan zijn tweede seizoen bij E&O. Hij kwam over van de jeugd van Handbal Houten en veroverde in Emmen snel een basisplaats.Falke debuteerde eind 2015 in Oranje en maakt sindsdien regelmatige deel uit van de nationale selectie. Hij speelde tot nu toe elf interlands.De Nederlandse handbalheren spelen 25 oktober de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland en vier dagen later België. Het worden de eerste wedstrijden onder de nieuwe bondscoach Erlingur Richardsson, die de opgestapte Joop Fiege opvolgde.