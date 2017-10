PVV wil met onervaren lijsttrekker tien zetels halen in Emmen

EMMEN - De Drentse PVV wil met Ilse Blom als lijsttrekker meedoen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad van Emmen. Ook voormalig raadslid Wim Halm van Burgerbelangen Gemeente Emmen staat op de voorlopige lijst.

Vijf namen van de lijst zijn bij RTV Drenthe bekend, net als het voorlopige verkiezingsprogramma.De PVV is al geruime tijd bezig met de voorbereidingen op de verkiezingen van 21 maart 2018. Eerder dit jaar plaatste de partij advertenties in kranten, waarin kandidaten werden opgeroepen zich te melden. De partij begon vervolgens met 50 kandidaten een opleidingstraject.Het 'PVV-klasje' komt regelmatig op zaterdag bijeen, waarbij ze rollenspellen doen en gecoacht worden in debatteren. Ook komt Gom van Strien, de vice-fractievoorzitter van de PVV in de Eerste Kamer, regelmatig langs. Hij rapporteert aan Geert Wilders over de voortgang. Wilders moet uiteindelijk zijn goedkeuring geven aan de lijst.Over de beoogd lijsttrekker Ilse Blom is weinig bekend. Ze woont in Emmen en heeft geen politieke ervaring. Ze werkt onder andere bij het Leger des Heils en in de schuldhulpverlening.Wim Halm uit Emmer-Compascuum is een oude bekende. Hij zat eerder al 12 jaar in de politiek met Burgerbelangen Gemeente Emmen (BGE). De partij deed bij de laatste raadsverkiezingen niet meer mee. Halm werd bedreigd en koos voor zijn gezin, maar ook speelde mee dat Wakker Emmen een aantal mensen bij BGE losweekte.Halm bevestigt dat hij op de voorlopige lijst staat. "Mijn klus in Emmen is nog niet af. Dus ja, het klopt. De sympathie voor de PVV is er. Er moet tegengas komen in de gemeente. Wakker Emmen is gewoon het verlengstuk van de PvdA en gaat tegen de eigen standpunten in."Verder staan Martijn Storm en Victor Remouchamps, de vader van Sharleyne uit Hoogeveen, op de lijst. Remouchamps, woonachtig in Emmen, vindt dat justitie de zaak rond de dood van zijn dochter niet goed heeft aangepakt. Hij ontkent zelf dat hij op de lijst staat of contact heeft met de PVV-fractie in Drenthe.Daarnaast staat Jan Wolters uit Emmen op de lijst. Wolters is bekend als belangenbehartiger van gehandicapten. Wolters ontkent trouwens dat hij op de lijst staat, maar aan het eind van een telefoongesprek dat RTV Drenthe met hem voerde is duidelijk te horen dat twee andere personen op de achtergrond roepen: 'maar Jan, je staat toch wel op de lijst.'Nico Uppelschoten, fractievoorzitter van de PVV in de Drentse Staten, wil niet reageren op de namen. Wel zegt hij dat het niet makkelijk is om je openlijk uit te spreken als PVV'er. "Daar kun je bijvoorbeeld op je werk behoorlijk last van krijgen."Het verkiezingsprogramma voor de gemeente Emmen krijgt intussen behoorlijk vorm. Het heeft de titel 'Duidelijke Taal' meegekregen en het begint met de woorden: aan de inwoners van de gemeente Emmen, wij zijn er klaar mee. De partij doelt daarmee op het 'verkwanselen' van de stad en de 'grootheidswaanzin' en 'prestigedrift' van het huidige gemeentebestuur.Een paar opvallende zaken uit het concept verkiezingsprogramma:-minder islam en meer veiligheid-minder bureaucratie en overhead en daardoor betere zorg-harde aanpak van uitkeringsfraude-geen nieuwe moskeeën-een boerkaverbod-geen hoofddoekjes in publieke functies-onmiddellijk stoppen met bomenkap-Emmen tuigvrij, zero tolerance, meer blauw op straat-in elk dorp tenminste één basisschool-goedkoper parkeren-'s winters sneeuwvrije wegen, stoepen en fietspaden-kunst- en cultuursector moet zichzelf bedruipen-verbod op islamitische scholenEind november wordt de kandidatenlijst in Emmen definitief, zo verwacht Uppelschoten. De PVV verwacht in Emmen wel 10 zetels te kunnen halen. Bij de laatste verkiezingen voor de Tweede Kamer was de PVV in Emmen met 18,6% van de stemmen de grootste partij.Emmen is voorlopig de enige Drentse gemeente waar de PVV zeker mee gaat doen aan de verkiezingen. Assen is nog een vraagteken. Vast staat ook dat de partij in Borger-Odoorn, Coevorden en Hoogeveen niet mee gaat doen. Voor die gemeenten zijn er onvoldoende goede kandidaten. In Borger-Odoorn was de PVV de tweede partij bij de Kamerverkiezingen, in Coevorden en Hoogeveen de derde partij.